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Bayrampaşa'da düğün salonundaki yangın çatı katını sardı, itfaiye söndürdü

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Bayrampaşa'da düğün salonundaki yangın çatı katını sardı, itfaiye söndürdü
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Bayrampaşa Orta Mahalle'de 5 katlı iş merkezinin üst katındaki düğün salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatı katının tamamını sardığı yangın itfaiyenin üç yerden yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü, binada hasar meydana geldi.

Bayrampaşa'da bir düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi'nde 5 katlı iş merkezinin üst katındaki düğün salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler çatı katının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin üç yerden müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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