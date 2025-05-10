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Bayrampaşa'da Dolandırıcılık: 400 Bin Liralık Ziynet Eşyası Ele Geçirildi

Bayrampaşa'da Dolandırıcılık: 400 Bin Liralık Ziynet Eşyası Ele Geçirildi
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Bayrampaşa'da, kendisini telefonla aradığı kişiye oğlu olarak tanıtarak 400 bin lira değerinde ziynet eşyasını dolandıran şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürütülen çalışmada şüphelinin kimliğini belirleyerek yakaladı.

Bayrampaşa'da, telefonla aradığı kişiyi oğlu olduğunu söyleyerek, kandırıp 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını elden teslim aldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, G.Ü'nün kendisini telefonda oğlu olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle ikametine gelen bir kişiye yaklaşık 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını verdiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, telefonda konuşup, eve gelen şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan 12 kaydı bulunan S.K. (36) olduğunu belirledi.

Güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerinden Pendik'te bir ikamete kaçtığı tespit edilen şüpheli 9 Mayıs'ta gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin dolandırıcılık yapmaya gittiği sırada sokakta yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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