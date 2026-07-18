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Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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İstanbul Bayrampaşa'da bir depoya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo katı, 1 kilo sıvı uyuşturucu ve kimyasal maddeler ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Bayrampaşa'da bir depoya yapılan uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bayrampaşa'da bir depoya operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramalarda, 30 kilo 100 gram katı, 1 kilo 200 gram sıvı uyuşturucu madde, 76 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi, 1 hassas terazi, 1 ısı pres makinesi ve uyuşturucu madde imalinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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