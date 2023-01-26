Bayrampaşa'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Bayrampaşa'da dört katlı iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bayrampaşa'da dört katlı iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yenidoğan Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde, tekstil ürünleri ve kağıt depolanan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz Bayrampaşa Yenidoğan İtfaiye Güncel Haberler

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