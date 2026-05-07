Bayrampaşa'da içinde ziynet eşyası bulunan kasayı çalan şüphelilerden biri yakalandı

İstanbul Bayrampaşa'da, 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan bir çelik kasanın çalınması olayıyla ilgili olarak şüphelilerden biri yakalandı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık anını kaydeden görüntülere ulaştı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 20 Nisan'da müşteki B.Ç'nin, Muratpaşa Mahallesi Karakol Sokak'taki evinin yatak odasında bulunan ve içerisinde yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası olan siyah renkli çelik kasanın çalındığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameraları üzerinden kimlikleri belirlenen 2 şüpheliden biri, Başakşehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan 44 kaydı ile bir aranmasının olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık sonrası 2 şüphelinin, çelik kasayı poşetle taşıyarak sokakta yürüdükleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
