Bayrampaşa'da 5 ruhsatsız silah bulundu, 4 suç kaydı olan şüpheli gözaltına alındı

Bayrampaşa'da 5 ruhsatsız silah bulundu, 4 suç kaydı olan şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi. Evdeki aramada 3 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek bulunurken, 4 suç kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Bayrampaşa'da bir eve düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir dairede ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, söz konusu ikamete operasyon düzenledi.
Evdeki aramada ruhsatsız oldukları belirlenen 3 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Operasyonda 4 suç kaydı bulunan İ.H.D. (21) gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA