Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 12 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, zimmet, irtikap, rüşvet verme ve alma, ayrıca ihaleye fesat karıştırma suçlarını kapsıyor.

İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
