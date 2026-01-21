Haberler

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni operasyon: 13 gözaltı kararı / Ek bilgi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi de dahil olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Ayşe GÜREL/ Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu'nun da olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ile bazı kişilere yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında alınan şikayetçi, tanık ve etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ifadeleri ile teşhis işlemleri ve dijital deliller ile birlikte yeni isimlere ulaşıldı. Bu kapsamda bugün 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu'nun da olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler

Trump'ı çıldırtacak görüntüler! Tüm Grönlandlılar bu pozları verdi
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler

Trump'ı çıldırtacak görüntüler! Tüm Grönlandlılar bu pozları verdi
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler