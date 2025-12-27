Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı, CHP Bayrampaşa ilçe yönetiminden Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlere "Zimmet", "İrtikap", "Rüşvet vermek", "Rüşvet almak" ve "İhaleye fesat karıştırmak" suçlamaları yöneltiliyor.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Remzi Albayrak, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünün ardından Albayrak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

1964 yılında Eski Yugoslavya'nın Sancak bölgesinde doğdu ve 1969 yılında Türkiye'ye göç etti. Şehit Kamil Balkan İlkokulu'nu, Oğuzhan Ortaokulu'nu, Kuleli Askeri Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı bitirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında Albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik hayatı boyunca Bosna-Hersek'teki savaşta NATO (SFOR) karargahında, Almanya'nın Heidelberg şehrinde bulunan 7'nci American Ordusu (LANDCENT)'nda ve ABD San Antonio şehrinde bulunan Lackland Air Force Base'de yurtdışı görevleri icra etti.

İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Eğitimi, Beykent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında toplam üç yüksek lisans çalışması yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora çalışmasına devam etti.

Evli ve dört çocuk sahibi olan Albayrak, çok iyi seviyede İngilizce, Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça bilmektedir. 24.09.2019 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.