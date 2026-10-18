Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu, 400 gündür Silivri'de tutuklu olduğunu açıkladı

(ANKARA) - Tutuklanan ve tedbiren görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Halkın iradesiyle seçildim, adalete ve özgürlüğe olan inancımı kaybetmedim. Makamlar geçer, duvarlar yıkılır, halkın iradesi susturulamaz. Ben Hasan Mutlu. Bayrampaşa'nın seçilmiş belediye başkanıyım" açıklamasını yaptı.

Silivri'de tutuklu bulunan Hasan Mutlu'nun, sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. "400 gündür Silivri'de tutukluyum. Halkın iradesiyle seçildim, adalete ve özgürlüğe olan inancımı kaybetmedim. Makamlar geçer, duvarlar yıkılır; halkın iradesi susturulamaz. Ben Hasan Mutlu. Bayrampaşa'nın seçilmiş belediye başkanıyım" notuyla paylaşılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ben Hasan Mutlu. Bayrampaşa Belediye Başkanı. Halkın oylarıyla seçildim; milletin iradesiyle görevime geldim. Bugün 400 gündür Silivri'nin duvarları arasında tutuluyorum. Şimdi 11 Ocak'taki mahkeme gününü bekliyorum. Adaletin tecelli edeceğine ve halkın iradesinin yerini bulacağına inanıyorum. İddialar iftira, suçlamalar haksız, tutuklama hukuksuz... Alnım ak, başım dik. Makamlar gelip geçer, duvarlar yıkılır, günler biter. Ancak halkın iradesi susturulamaz. Benim yerim, hizmet etmek için seçildiğim Bayrampaşa'nın sokakları, meydanları ve halkının yanıdır. Çünkü beni o göreve getiren halktır, sorumluluğum da yine halkadır. 400 gün geçti. Ama halkın iradesi takvim yapraklarıyla silinmez. Ben Hasan Mutlu. Bayrampaşa'nın seçilmiş belediye başkanıyım. Özgürlüğe ve adalete olan inancımı kaybetmedim."

Kaynak: ANKA