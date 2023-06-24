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Bayramiç'te Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler Arttırıldı

Bayramiç'te Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler Arttırıldı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, orman yangınlarına karşı tedbirler arttırıldı. İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Yağcılar Orman Deposu'nda ekiplerini güçlendirip olası yangınlara 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve yaklaşık 120 personelle hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklar kapsamında bölgede ön hazırlık uçuşu yapılıp hava ekibince çevre tanındı. Helikopterin su alabileceği baraj ve göletlerin bulunduğu noktalarda keşif uçuşu ile görevli ekibe anlatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, orman yangınlarına karşı tedbirler arttırıldı.

İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Yağcılar Orman Deposu'nda ekiplerini güçlendirip olası yangınlara 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve yaklaşık 120 personelle hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlıklar kapsamında bölgede ön hazırlık uçuşu yapılıp hava ekibince çevre tanındı.

Helikopterin su alabileceği baraj ve göletlerin bulunduğu noktalarda keşif uçuşu ile görevli ekibe anlatıldı.

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Çanakkale Hisarcık Bayramiç Güncel Haberler

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