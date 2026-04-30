Bayramiç'te bitki koruma ürünleri uygulama belgesi eğitimi düzenlendi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde "Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi Eğitimi" düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bayramiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Eğitimde, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren tarafından bitki koruma ürünlerinin hazırlanması, uygulanması, kayıt altına alınması ve uygulama sonrası yapılacak iş ve işlemler ile ilgili sunum yapıldı.

Sunum sonrasında katılımcılara "B-REÇETE" hakkında bilgi verildi.