Üye Girişi
Haberler

Bayram yolunda feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Güncel Haberler

Bartın'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza Bartın-Arıt kara yolu Yukarışehler Köyü mevkiinde meydana geldi.

- Bayram yolunda feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

BARTIN - Bartın'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza Bartın-Arıt kara yolu Yukarışehler Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bayram tatili için ailesiyle İstanbul'dan Bartın'a gelen Hakan Yıldız'ın kullandığı 34 ZT 4919 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Hakan(26), baba Mehmet ve anne Kadın Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan Melike Yıldız ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel

Bartın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title