Bursa'da Bayram Temizliği Yaparken Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

BURSA'da bayram temizliği yaparken camlarını sildiği ikinci kattaki evin penceresinden düşen Yücel Sığın hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bayram temizliği yapan Yücel Sığın, camları silerken dengesini kaybedip, ikinci katın penceresinden düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sığın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sığın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

