İstanbul'da bayramın ikinci gününde çocukların eğlence durağı tema parklar oldu

İstanbul'da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte eğlence parklarında keyifli vakit geçirdi. Eyüpsultan'daki tema parkta aileler, çocuklarıyla oyuncaklara binip maskotlarla fotoğraf çektirdi.

Bayramın ikinci gününde bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte eğlence parklarına gitmeyi tercih etti.

Sıcak ve güneşli havayı değerlendiren aileler, Eyüpsultan'daki tema parkta çocuklarıyla eğlendi.

Yaşı küçük çocuklar ebeveynleriyle birlikte eğlenceli oyuncaklara binerken, büyükler ise adrenalin dolu eğlence ünitelerini denedi.

Çeşitli çizgi film karakterlerinin maskotları da tema parkta çocukları eğlendirdi.

Aileler, çocuklarının maskotlarla fotoğraflarını çekti.

Çocuklarıyla birlikte tema parkta gelen İlksen Güz, "Biz burayı çok merak ediyorduk. Daha önce de gelmek istiyorduk. Biraz daha boş olur diye gelmek için özellikle bayramı seçtik. Burası çok güzelmiş. Özellikle Viking'e bayıldık. Trene ve Arı Maya'ya bindik. Çok mutluyum. İyi ki geldik." dedi.

11 yaşındaki Kemal Deniz Güz ise parka ailesiyle birlikte geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

6 yaşındaki Hira Altınkaya da tema parkta bindiği oyuncakları çok beğendiğini dile getirdi.

Arkadaşlarıyla tema parka gelen Sudenaz Konakçı ise Viking adlı oyuncağa bindiğini ve çok eğlendiğini belirtti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
