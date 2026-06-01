Ankara'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Başkentte 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde ana arterler ve şehir merkezi güzergahlarında trafik yoğunluğu oluştu, araç kuyrukları dikkat çekti.
Başkentte, 9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle sabah saatlerinde kent genelinde araç trafiği arttı.
Özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve şehir merkezine ulaşımı sağlayan güzergahlarda yoğunluk meydana geldi.
Bazı noktalarda trafik yavaş ilerlerken, araç kuyrukları dikkati çekti.
Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser