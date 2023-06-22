Bayram tatili öncesi polislerden sürücülere uyarı

Güvenli yolculuk için trafik polisleri 24 saat görev başında

GAZİANTEP Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili nedeniyle muhtemel kazalara karşı karayollarında denetimlerini sıklaştırırken sürücüleri de kurallara uymaları konusunda uyardı.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban bayramı dolayısıyla il merkezimizde, şehir giriş ve çıkış uygulama noktalarında, otogarda ve kurban satışı yapılan noktalarda denetimlerini yoğunlaştırdı. Trafik kazalarının azaltılması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerinin tesis edilmesi amacıyla, denetimleri arttıran ekipler vatandaşlara, "Bayramınız kemerli olsun" temalı bilgilendirme broşürü dağıtarak vatandaşlara trafik bilincinin kazandırılması ve emniyet kemeri kullanımının yaygınlaşması amacıyla çalışmalarına hız verdi. Trafik polis ekipleri, sürücülere aşırı hız, emniyet kemeri takma ve uykusuz araç kullanmamaları, seyir halinde cep telefonuyla konuşmamaları konularında uyarılarda bulundu.

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bayram tatili boyunca 7/24 görev başında olacaklarını, sürücülerin güveli yolculukları için kurallara uymalarını istedi.