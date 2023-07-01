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Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk yaşanıyor

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Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu yaşanıyor. D-200 karayolunun Ankara - Kırıkkale yönünde zaman zaman trafikte yoğunluk yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarırken trafik kazalarına karşı önlemler aldı.

Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk yaşanıyor

ANKARA - Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. D-200 karayolunun Ankara - Kırıkkale yönünde zaman zaman trafikte yoğunluk yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarırken trafik kazalarına karşı önlemler aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Başer - Güncel

Kurban Bayramı Tragger Ankara Güncel Haberler

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