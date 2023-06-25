Bir otobüs firması, anlaştığı ek sefer firmasıyla sorun yaşayınca 55 yolcu mağdur oldu. Firma çalışanları ve yolcuların yaşadığı tartışma ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bayram öncesi Dudullu Terminali'nde ek sefer mağduriyeti: 55 yolcu etkilendi

İSTANBUL - Bir otobüs firması, anlaştığı ek sefer firmasıyla sorun yaşayınca 55 yolcu mağdur oldu. Firma çalışanları ve yolcuların yaşadığı tartışma ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bayram öncesi Ali Osman Ulusoy firmasıyla seyahat etmek isteyen yolcular mağduriyet yaşadı. Firma, ek sefer için anlaştığı başka bir firma ile sorun yaşayınca aralarında yaşlı, çocuk ve hastaların da olduğu toplam 55 yolcu Dudullu Terminali'nde indirildi. Duruma tepki gösteren yolcular, firmaya ait diğer otobüsün önüne geçerek hareket etmesine izin vermedi. Otobüs ayarlayacaklarını belirten firma çalışanları, yolculara 4 saatlik sürenin ardından bir otobüs bir de servis ayarladı. Firma çalışanları ve yolcular arasında yaşanan tartışma ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan, otobüs içerisinde bulunan başka bir yolcu ise, 'Siz mağdur edildiniz diye biz de mi mağdur olalım' diyerek otobüsün önünden çekilmesini istediği yolcularla tartıştı.