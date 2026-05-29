D-100 kara yolunun Çankırı kesiminde bayram dönüşü trafik yoğunluğu devam ediyor

Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla D-100 kara yolunun Çankırı kesiminde trafik yoğunluğu sürüyor.

Bayram için memleketlerine giden vatandaşlar dönüş yolunda, İstanbul-Samsun kara yolunun Ilgaz mevkisinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı.

Aksaklık yaşanmaması için güzergahtaki kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.