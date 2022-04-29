Bayram Çocuklarla güzel projesinde bayramlık elbiselerin dağıtımı yapıldı

MALATYA (Bültenler) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türk Kızılay Malatya Şubesi birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında 'Bayram Çocuklarla Güzel' projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim çocuklara bayramlık elbise dağıtımı gerçekleştirdi.

Ramazan Ayı boyunca yoğun bir şekilde çalışma yürüterek ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Malatya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte çocukları da unutmadı. Türk Kızılay Malatya Şubesiyle birlikte bayram hediyesi olarak ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklar tespit edilerek bayramlıkları verildi. Yapılan tespit çalışmasıyla birlikte yaklaşık 5 bin çocuğa bayramlık elbiseleri verilerek Ramazan Bayramı öncesi çocuklar sevindirildi.

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