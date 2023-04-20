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Bayram arifesinde şehitler unutulmadı

Bayram arifesinde şehitler unutulmadı

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SAMSUN'da şehit yakınları ve vatandaşlar şehitliklere giderek dua etti.

SAMSUN'da şehit yakınları ve vatandaşlar şehitliklere giderek dua etti.

Ramazan Bayramı arifesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da mezarlıklar ve şehitlikler ziyaret edildi, dualar okundu. İlkadım ilçesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe giden vatandaşlar dualar okuyup kabirlere çiçekler bıraktı. Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı, "Her bayram öncesi olduğu gibi bu arife gününde de annem ile birlikte şehitliğe kardeşimi ziyarete geldik. Kardeşim 18 Nisan 1992'de PKK terör örgütü tarafından yol kesme eyleminde şehit oldu. İki gün önce 31'inci ölüm yıl dönümüydü. Bizim için burası vazgeçilmez bir yer. Büyük acılar yaşanıyor, büyük bedeller ödeniyor. Birileri evlerinde, iş yerlerinde rahat edebiliyorsa birileri bedel ödediği içindir. Tüm şehit yakınlarına sabır, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melih İlhan Gün - Güncel

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