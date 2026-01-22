Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Belçika'da

BAYRAKTAROĞLU, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında; ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral J. Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.