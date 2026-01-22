Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Belçika'da

Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral J. Daniel Caine ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

BAYRAKTAROĞLU, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

