Bayraktar AKINCI TİHA'nın Test Atışları Başarıyla Gerçekleştirildi

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği test atışlarıyla; mühimmat, platform ve aklın kusursuz uyumunu sahada bir kez daha gösterdi" dedi.

Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gökyüzünde milli iradenin imzası bir kez daha atıldı. Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği test atışlarıyla; mühimmat, platform ve aklın kusursuz uyumunu sahada bir kez daha gösterdi. Bu başarı, kendi imkanlarıyla geliştiren, kendi gücüyle sonuç alan bir Türkiye'nin kararlılığının ifadesidir. Emeğiyle bu tabloyu mümkün kılan Baykar ve TÜBİTAK SAGE ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, göklerde de kendi yolunu kendi çizmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.