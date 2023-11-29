Bayraklı Belediyesi Sakarya Caddesi'ndeki Kaldırımları Yeniledi

Bayraklı Belediyesi, Sakarya Caddesi ve Haşim İşcan bağlantı noktasındaki kaldırımları yenileyerek bölge esnafının ve vatandaşların memnuniyetini sağladı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçenin her mahallesinde yol, kaldırım ve kavşak düzenlemeleriyle Bayraklı'yı daha yaşanabilir bir yer haline getireceklerini belirtti.

Bayraklı'nın ihtiyaç duyulan her mahallesinde yol ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, kentin işlek noktalarından Sakarya Caddesi ve Haşim İşcan bağlantı noktasındaki kaldırımları da yeniledi. 261 metrelik alanı kapsayan çalışmalar bölge esnafının ve vatandaşların da yüzünü güldürdü. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yolları, kaldırımları ve modern görünümüyle Bayraklı'yı, sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de kalbi yapacağız" dedi.

Bayraklı'da ilçe genelinde başlatılan yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak, ilçenin her mahallesini karış karış gezen ekipler, eksikleri yerinde tespit ediyor. Yol, kaldırım ve kavşak yenileme işlemleri önem sırasına göre programlanarak hızla tamamlanıyor. Çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

800 METREKARELİK KALDIRIM YENİLENDİ

Son olarak Sakarya Caddesi'nin Haşim İşcan Caddesi'ne bağlandığı noktada 3 metre genişliğinde 261 metre uzunluğunda yaklaşık 800 metrekarelik kaldırımı tamamen yenileyen Bayraklı Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlaması için ilçe genelinde çalışmalarını da sürdürüyor.

KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için 24 mahallemizin tamamında yol, kaldırım, asfaltlama ve kavşak yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayraklı'yı büyük bir şantiye alanına dönüştürdük. Hangi mahallemizin ne eksiği varsa orada oluyoruz ve kalıcı çözümler üreterek vatandaşlarımızın memnuniyeti için çalışıyoruz" dedi.