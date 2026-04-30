Bayraklı Belediyesi'nde memurların eylemi sürüyor

Bayraklı ilçesinde, belediye ile Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube arasında devam eden TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Mevcut sözleşme haklarının düşürüldüğü gerekçesiyle memurların 2 hafta önce başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor. Memurlar bugün de belediye binası önünde toplanarak sloganlar eşliğinde eylemlerini sürdürdü.

Memurlar adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Yöneticisi Sevim Altındağ, "Gasbedilen toplu sözleşme haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Masa kurulana kadar buradayız. Bu bir pazarlık, teklif değildir, bu düpedüz hak gaspıdır, dayatmadır. Bu haklar masada verilmedi, biz bu hakları mücadele ederek kazandık. Bugün de aynı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Eğer bu anlayış devam ederse alanlarda, meydanlarda olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı