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Şanlıurfa'da evinin çatısında Türk bayrağı ile helikopteri selamlayan çocuğa bisiklet hediye edildi

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Şanlıurfa'da narko-kapan uygulaması sırasında evinin çatısında Türk bayrağıyla polis helikopterini selamlayan Abdullah Emre Altay, İl Emniyet Müdürü tarafından makamında ağırlanarak bisiklet ve Türk bayrağı hediye edildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce, narko-kapan uygulaması sırasında evinin çatısında Türk bayrağı ile helikopteri selamlayan çocuğa bisiklet hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, narko-kapan uygulaması sırasında polis helikopterini ay yıldızlı bayrakla selamlayan Abdullah Emre Altay'ın bu anlamlı davranışının bayrak sevgisinin, milli ve manevi değerlerin nesilden nesile aktarılmaya devam ettiğinin en güzel göstergesi olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy tarafından makamında ağırlanan Abdullah Emre'ye, bayrağa duyduğu sevgi ve bağlılığın nişanesi olarak Türk bayrağı ve bisiklet hediye edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözlerindeki heyecan, yüreğindeki vatan sevgisi ve bayrağımıza gösterdiği saygı geleceğimize olan güvenimizi ve umudumuzu bir kez daha güçlendirerek gücümüze güç kattı. Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın yüreğinde yaşayan bu bayrak sevgisi, birlik ve beraberliğimizin en kıymetli mirasıdır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak bizler de Altay ailesi başta olmak üzere milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, onları bu bilinç ve vatan sevgisiyle yetiştiren kıymetli ailelerini gönülden tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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