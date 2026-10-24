Bayrak sevgisini el emeğiyle yaşatıyorlar

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesindeki halk eğitim merkezinin usta öğretici ve kursiyerleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Türk bayrağı dikiyor.

Oğuzeli Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan dikim kursunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde yoğun mesai yapılıyor. Usta öğretici Birgül Ballıoğlu eşliğinde çalışan kursiyerler, kumaş seçiminden ay yıldızlı bayrağın hazırlanmasına, dikimden ütüleme ve kolileme aşamasına kadar bayrak üretiminin her aşamasında görev alıyor. Bir bayrağın dikimi yaklaşık bir gün sürerken, titizlik gerektiren üretim sürecinde kursiyerler bayrakları özenle hazırlıyor. Dikimi yapılıp hazır hale getirilen bayraklar ise resmi kurumlar ile şehit ve gazi yakınlarının evlerine ulaştırılacak.

'BAYRAKLARIMIZI GURURLA DİKİYORUZ'

Usta öğretici Birgül Ballıoğlu, kursun üç yıldır devam ettiğini belirterek, Cumhuriyet Bayramı için yaklaşık 100 bayrak hazırladıklarını, üç yılda 500'e yakın bayrağı resmi kurumlara ulaştırdıklarını söyledi. Milli bayramlar öncesinde yoğun çalıştıklarını kaydeden Ballıoğlu, Türk bayrağına duydukları sevginin kendilerine güç verdiğini dile getirdi.

Ballıoğlu, "Önceliğimiz bayrağımıza uygun kumaş seçimi. Rengi ve dokusu çok önemli. Ardından kesim, ay yıldızın çizilmesi, kesilmesi, dikilmesi, ütülenmesi ve kolalanması gibi birçok aşamadan geçiyor. Bir kursiyerin bir Türk bayrağını dikmesi 1 gün sürüyor. Bekleme aşamaları da var. Titizlik gerektiren bir çalışma. Türk bayrağını dikmek çok önemli bir duygu. Bayraklarımızı el emeğimizle ve gururla dikiyoruz" dedi.

'BAYRAĞIMIZ İÇİN EMEK VERMEK ÇOK GÜZEL'

Kursiyer Muhterem Günaslan ise Türk bayrağı dikim kursunu duyduğunda heyecanlanarak başvurduğunu belirtti. Günaslan, "Bayraklar bizim kutsalımız. Bayrağımız için emek vermek çok güzel bir duygu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor, biz de bunun için emek veriyoruz. Heyecanla ve mutlulukla kursa geliyorum. Bayrak dikiminin her aşamasında bulunuyoruz. Her bir dikiş özen gerektiriyor. Bütün aşamalar titizlikle yürütülüyor. Bekleme aşamaları yorucu olsa da ortaya çıkan Türk bayrağını gördüğümüzde bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı