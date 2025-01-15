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Baykar, Uzaya İlk Uydusunu Fırlattı

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Baykar, iştiraki Fergani Uzay'ın 'FGN-100-d1' isimli uydusunu SpaceX'in Transporter-12 misyonu kapsamında uzaya fırlattı. Bu başarı, Baykar'ın uzay projeleri alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

- Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı

CALİFORNİA - Baykar, iştiraki Fergani Uzay'ın "FGN-100-d1" isimli uydusunu, SpaceX'in Transporter-12 misyonu kapsamında uzaya fırlattı.

Baykar, uzay projesi kapsamında ilk uydusunu uzaya fırlattı. Baykar, iştiraki Fergani Uzay'ın "FGN-100-d1" isimli uydusunu, SpaceX'in Transporter-12 misyonu ile yörüngeye gönderdi. FGN-100-d1, Falcon 9 roketiyle ABD'nin California eyaletinde yer alan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde diğer 131 faydalı yükle başarılı şekilde uzaya fırlatıldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "20 yıllık hedefimize vardıktan sonra hedef biraz daha öteye taşındı ve uzay çalışmalarına başladık" ifadelerini kullanmış, yaklaşık 2 yıldır devam eden Fergani projesi kapsamında, küresel konumlama sistemi inşa etmeyi amaçladıklarını açıklamıştı.

Baykar, Uzaya İlk Uydusunu Fırlattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı
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