Baykar, Bayraktar TB2 almak için bağış toplayan Polonyalılara da jest yaptı - Haberler

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Baykar, Bayraktar TB2 almak için bağış toplayan Polonyalılara da jest yaptı

Baykar, Bayraktar TB2 almak için bağış toplayan Polonyalılara da jest yaptı

Baykar, Polonya'da Ukrayna için "Bayraktar TB2" alınması amacıyla toplanan bağışların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına iletilmesini isteyerek, Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" bağışlama kararı aldı.

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Baykar, Polonya'da Ukrayna için "Bayraktar TB2" alınması amacıyla toplanan bağışların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına iletilmesini isteyerek, Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" bağışlama kararı aldı.

Polonya'daki yardım kampanyasının organizatörü ve gazeteci Slawomir Sierakowski'ye Baykar tarafından gönderilen mektupta, Polonyalıların topladığı yardımların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına yönlendirilmesi teklif edilerek bu ülkeye ücretsiz "Bayraktar TB2" insansız hava aracı sağlanacağı kaydedildi.

Mektupta, kampanyayı destekleyen Polonya halkına duyulan minnettarlık ifade edilerek, yüz binlerce vatandaşın katıldığı çalışmanın etkileyici olduğu vurgulandı.

Sierakowski'ye bir teklif iletilen mektupta, şöyle denildi:

"Kampanyanız çerçevesinde, Ukrayna halkına bir Bayraktar TB2 sağlayacağız. Böylece anavatanlarını daha iyi koruyacaklar. Topladığınız bağışların da Ukraynalı hayır kurumları tarafından Ukrayna'yı güçlendirecek amaçlara tahsis edilmesine nezaret edeceğiz. Arzumuz, teklifimizin ve bu kampanyanın, bir an önce sona ermesi için dua ettiğimiz bu zor zamanlarda masum Ukraynalıların hayatını kurtarmada başarılı olmasıdır."

Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyaları

Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Bayraktar TB2 satın alınıp bağışlanması amacıyla bir dizi ülkede kampanyalar başlatılmıştı. Kampanyalar sonunda Ukrayna'da 3, Litvanya'da 1 Bayraktar TB2 alımı için hedeflenen rakamlara ulaşıldı.

Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2'yi hibe edip, toplanan kaynağın da Ukrayna halkı için kullanılmasını istemişti.

Kanada'da da aynı amaçla açılan kampanya ise devam ediyor.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

İnsansız Hava Aracı Polonya Ukrayna Güncel Haberler

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