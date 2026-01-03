Haberler

Siirt'te GES tesisinde mahsur kalan işçi kurtarıldı

Güncelleme:
Siirt'in Baykan ilçesindeki Güneş Enerji Sistemi tesisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 34 yaşındaki işçi, AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünün yüksek kesimlerindeki GES tesisinde meydana geldi. Tesiste temizlik ve kontrol çalışması yaptığı belirtilen Ogün Hazar (34), olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, sağlık ekipleri ile İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Hazar, bulunduğu tesisten güvenli şekilde alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından Hazar, Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

