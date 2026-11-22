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GAZZE, 22 Kasım (Xinhua) -- Filistin'de Hamas yönetimindeki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde konutların ve altyapının büyük ölçüde tahrip olması nedeniyle 350.000 ailenin acil barınma yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Hamas çatışması sırasında yaklaşık 410.000 konutun hasar gördüğü, bunlardan 335.000'inin tamamen yıkıldığı, 75.000'inin ise oturulamaz hale geldiği belirtildi.

"Bu, Gazze Şeridi'ndeki binaların yaklaşık yüzde 80'inin hasar gördüğü anlamına geliyor" diyen bakanlık, bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip edildiğini kaydetti.

Açıklamada, Gazze'de 350.000 ailenin acilen barınma ihtiyacı bulunduğu, bunlardan 270.000'inin üç yılı aşkın süredir en temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde çadırlarda yaşadığı vurgulandı.

Bakanlık ayrıca yağış sezonunun başlamasıyla birlikte 7.500 ailenin sel riskiyle karşı karşıya olduğunu, bunlardan 2.500'ünün ise acilen başka bölgelere yerleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Şiddetli hava koşulları etkisini artırmadan önce yaklaşık 200.000 yıpranmış çadırın derhal değiştirilmesi gerektiğini belirten bakanlık, uluslararası topluma barınma malzemelerinin ulaştırılması için özel bir insani yardım koridoru oluşturma çağrısında bulundu.

Bakanlık, enkazın kaldırılması ve yolların yeniden açılması için gerekli ağır iş makineleri, yakıt ve yedek parçaların bölgeye girişine izin verilmesini de talep etti. Ayrıca bölge sakinlerinin mülkiyet haklarını koruyan şeffaf bir veri tabanına dayalı kalıcı konut programı oluşturulması çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua