Bayındır'daki Zeytinlik Alanda Yangın Söndürüldü

Bayındır'daki Zeytinlik Alanda Yangın Söndürüldü
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İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Turan ile Ergenli mahalleleri arasındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği alandaki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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