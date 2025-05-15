Bayındır'da Zeytinlik ve Makilik Alanda Yangın

Bayındır'da Zeytinlik ve Makilik Alanda Yangın
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İzmir'in Bayındır ilçesinde Fırınlı Mahallesi yakınlarında zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fırınlı Mahallesi yakınlarında bulunan zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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