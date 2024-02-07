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Bayındır'da Yem Karma Makinesi Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Bayındır'da yaşanan bir kaza sonucu İbrahim Aydemir adlı kişi, kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptırarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak sağlık ekipleri Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aydemir'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bayındır'da kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptıran kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Aydemir (30), Çırpı Mahallesi'ndeki ailesine ait çiftlikte sıvı gübre atmak istediği sırada dengesini kaybedip kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptırdı.

Yardıma gelen arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Aydemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İbrahim Aydemir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenildi.

Aydemir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Aydemir Bayındır Jandarma İzmir Güvenlik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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