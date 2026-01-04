Haberler

Bayındır'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Bayındır'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında 57 yaşındaki İbrahim G. yaralandı. Yangın, komşuların yardımıyla evden çıkarılan İbrahim G'nin ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Hasköy Mahallesi'nde İbrahim G'ye (57) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İbrahim G, yangını fark eden komşularının yardımıyla evden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Hafif yaralanan İbrahim G, Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
