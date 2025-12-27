Haberler

İzmir'de çıkan ev yangınında 1 kişi öldü

Güncelleme:
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde meydana gelen yangında 59 yaşındaki Yıldız Çevik hayatını kaybetti, eşini kurtarmaya çalışan Ömer Çevik ise yaralandı. Yangın, güneş paneline ait akülerin tutuşması sonucu çıktı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çamlıbel Mahallesi'nde müstakil bir evin bodrum katındaki güneş paneline ait akülerin alev alması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Yangın sırasında evde bulunan Yıldız Çevik (59) yaşamını yitirdi. Eşini kurtarmaya çalıştığı öğrenilen Ömer Çevik ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Çevik, vücudunda yanıklar bulunması nedeniyle İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yıldız Çevik'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
