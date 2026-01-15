Haberler

İzmir'de çocuklar kar sevincini taşıma karla yaşadı
İzmir'in Bayındır ilçesinde, çocukların kar topu oynama talebi üzerine belediye ekipleri, Boz Dağlar'dan kamyonlarla kar getirerek çocukların karda eğlenceli saatler geçirmesini sağladı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde çocukların kar topu oynama talebi, kamyonla getirilen karla karşılandı.

Komşu ilçe Ödemiş'te belediye ekiplerinin çocuklar için Boz Dağlar'dan kamyonlarla kar taşıdığını öğrenen bir grup öğrenci, sosyal medya aracılığıyla Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'ya ulaştı.

Çocukların kar topu oynama talebi üzerine belediye ekipleri, ilçe stadyumunun otoparkına Boz Dağlar'dan 2 kamyon kar getirdi.

Öğrenciler, karda oynamanın mutluluğunu yaşadı.

Bayındır Belediye Başkanı Sakarsu, AA muhabirine, çocuklar ve ailelerinin çok mutlu olduğunu söyledi.

Ortaokul öğrencisi Ahmet Baran Bardakçı da uzun zamandır kar görmediğini belirterek, "Çok mutlu olduk. Arkadaşlarımızla kar topu oynadık, kardan adam yaptık." diye konuştu.

Ana sınıfı öğrencisi Fatma Nur Sezginoğlu ise eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımla kar topu oynamanın mutluluğunu yaşadım." dedi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
