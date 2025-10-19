Haberler

Bayındır'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Bayındır'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
İzmir'in Bayındır ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, muhtarlık teşkilatının önemi vurgulandı. Törene çeşitli protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Bayındır Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cevher, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cevher, törende yaptığı konuşmada, muhtarlık teşkilatının önemine vurgu yaparak, "Muhtarlarımız, yerel idarelerin en alt birimi olmaları nedeniyle halkımıza çok yakın konumda olup, vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel hayatıyla yakından ilgilenmektedir." dedi.

Törene Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir, Cumhuriyet Halk Partisi Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner, Milliyetçi Hareket Partisi Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Karakaya, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
