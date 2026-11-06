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Bayi Akrobasi Takımı, Hava Kuvvetleri'nin 77. yıldönümünde Çin Seddi üzerinde uçtu

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Bayi Akrobasi Takımı, Hava Kuvvetleri'nin 77. yıldönümünde Çin Seddi üzerinde uçtu
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin 77. yıldönümü etkinlikleri sürerken Bayi Akrobasi Takımı, Tianjin'de Çin Seddi'nin bir bölümü üzerinde uçuş gösterisi gerçekleştirdi. Gösteri, 77. yıldönümü kutlamaları kapsamında Tianjin'deki etkinlikler arasında yer aldı.

TİANJİN, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin 77. yıldönümü etkinlikleri sürüyor.

Hava Kuvvetleri bünyesindeki Bayi Akrobasi Takımı, kutlamalar kapsamında Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde Çin Seddi'nin bir bölümü üzerinde uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua
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