Bayğaralar Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 96 Tutuklama

Adana merkezli düzenlenen operasyonlarda Bayğaralar organize suç örgütüne üye olduğu belirlenen 130 kişi arasında 96'sı tutuklandı. Operasyon, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonrasında gerçekleştirildi.

Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 130 şüpheliden 96'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 13 Ekim'de 10 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında aranan 24 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 130'a yükseldi.

Zanlılardan 95'inin ardından 35'i de işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 130 şüpheliden 96'sı tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 34'ü serbest bırakıldı.

Bu kapsamda yılın ilk 10 ayında Bayğaralar suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde tutuklananların sayısı 190'a ulaştı.

Adana Valiliğinden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Bayğaralar suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 2025 yılının ilk 10 ayında toplam

190 şüpheli tutuklandı. Suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma kararlılığımızın en somut göstergesidir. Toplum düzenini bozmaya teşebbüs eden tüm yapılanmalara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, operasyon kapsamında arama yapılan bir ikamette hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelinin saklandığı çeyiz sandığında yakalanması polis kamerasınca kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik Adana, İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli'deki 403 adrese 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 106 zanlının yakalandığını bildirmişti.

Adreslerdeki aramalarda, 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 95'i dün Adana Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
