Bayburt ve Rize'de kar yağışı - Haberler

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Bayburt ve Rize'de kar yağışı

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt ve Rize'de kar yağışı

Bayburt ve Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Bayburt ve Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Bayburt'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak, gece hava sıcaklığının da düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağışın ardından Aydıntepe ilçesine bağlı yüksek rakımlı dağ köyleri beyaz örtüyle kaplandı.

Rize

Rize'de de kar yüksek kesimlerde etkili oldu.

Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalar ile İkizdere ilçesine bağlı Ovit Dağı bölgesine kar yağdı.

Anzer, Huser, Palovit, Tahpur, Gito, Badara, Pokut, Sal, Kavrun, Ağusor ve Samistal'in de aralarında bulunduğu 2 bin rakımın üstündeki bir çok yaylaya da kar düştü.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Bayburt, Rize, kar, Güncel, Haberler

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