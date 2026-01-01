Haberler

Bayburt'ta ve Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Bayburt Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Giresun'un bazı ilçelerinde de eğitim durduruldu.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle yarın il merkezi ve tüm ilçelerde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Kent genelinde hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun'un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinin tamamında, merkez, Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Tirebolu, Piraziz ve Keşap ilçelerine bağlı belde ve köylerde de yarın eğitime ara verildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
