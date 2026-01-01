Bayburt'ta ve Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi

Bayburt'ta ve Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle yarın il merkezi ve tüm ilçelerde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Kent genelinde hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun'un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinin tamamında, merkez, Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Tirebolu, Piraziz ve Keşap ilçelerine bağlı belde ve köylerde de yarın eğitime ara verildi.