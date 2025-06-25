Bayburt Valisi Eldivan, Köylerde İncelemelerde Bulundu

Bayburt Valisi Eldivan, Köylerde İncelemelerde Bulundu
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Vali Mustafa Eldivan, Bayburt'taki Yoncalı ve Günbuldu köylerinde kamu hizmetleri ve yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, merkeze bağlı Yoncalı ile Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köylerinde incelemelerde bulundu.

Vali Eldivan, Günbuldu köyünde İl Özel İdaresince yürütülen isale hattı çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Eldivan, mahalli hizmetler kapsamında Bayburt'un en ücra noktalarına dahi kamu hizmetlerinin ulaştırıldığını belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların devam edeceğinin altını çizdi.

Yoncalı köyündeki köy konağı inşaatında da incelemelerde bulunan Eldivan, köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Vali Eldivan'a ziyaretlerinde İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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