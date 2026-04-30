Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kar yağışı ve soğuk havanın yüksek kesimlerde etkili olduğu Bayburt'ta, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Karayolları 106. Şube Şefliğine bağlı ekipler, kar yağışının en çok kendini hissettirdiği Bayburt-Trabzon kara yolunda iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Bayburt-Çaykara kara yolunun 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Dağı Geçidi'nde de zorlu hava koşulları ve kar kalınlığının bazı noktalarda iş makinelerinin boyunu aşmasına karşın güçlükle ilerliyor.

Öte yandan güzergahta bulunan ve "Dünyanın en tehlikeli yolu" olarak bilinen Bayburt-Trabzon arasındaki dağ yamaçlarından geçen Derebaşı Virajları'nın da kısa sürede trafiğe açılması hedefleniyor.

İş makinesi operatörü Muhammet Çakır, iki haftadır bölgede karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirterek, bütün çabalarının Derebaşı Virajları'nın da bulunduğu güzergahı aktif hale getirmek olduğunu söyledi.