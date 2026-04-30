Haberler

Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kar yağışı ve soğuk havanın yüksek kesimlerde etkili olduğu Bayburt'ta, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Kar yağışı ve soğuk havanın yüksek kesimlerde etkili olduğu Bayburt'ta, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Karayolları 106. Şube Şefliğine bağlı ekipler, kar yağışının en çok kendini hissettirdiği Bayburt-Trabzon kara yolunda iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Bayburt-Çaykara kara yolunun 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Dağı Geçidi'nde de zorlu hava koşulları ve kar kalınlığının bazı noktalarda iş makinelerinin boyunu aşmasına karşın güçlükle ilerliyor.

Öte yandan güzergahta bulunan ve "Dünyanın en tehlikeli yolu" olarak bilinen Bayburt-Trabzon arasındaki dağ yamaçlarından geçen Derebaşı Virajları'nın da kısa sürede trafiğe açılması hedefleniyor.

İş makinesi operatörü Muhammet Çakır, iki haftadır bölgede karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirterek, bütün çabalarının Derebaşı Virajları'nın da bulunduğu güzergahı aktif hale getirmek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı