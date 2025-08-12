Bayburt'taki Barınakta 512 Sahipsiz Hayvana Bakım Yapılıyor

Bayburt'taki barınakta 512 sahipsiz hayvana bakılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bayburt Belediyesince sahipsiz hayvanların korunması ve bakımlarının düzenli şekilde yapılabilmesi adına çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Mete Memiş'in şu ifadelerine yer verildi:

"Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde şu anda 512 hayvanımız var. Günlük beslenme ve temizlikleri ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Sokaklarda tehlike arz eden hayvanların toplanması için gelen ihbarlar da değerlendirilerek gerekli işlemler yapılıyor. Barınağımızda bu canlılarımıza en iyi şekilde bakabilmek adına gece gündüz çalışıyoruz. Bir taraftan beslenmeleri ve temizlikleri yapılırken bir taraftan da veteriner hekimlerimiz tarafından kısırlaştırma işlemleri de yapılıyor. Onlara çok iyi bir şekilde bakıyoruz."