Haberler

Bayburt'ta Zilsiz Okul Uygulaması ile Öğrencilere Zaman Yönetimi Eğitimi

Güncelleme:
Bayburt'taki 8 okulda uygulanan 'zilsiz okul' projesi, öğrencilerin sorumluluk bilincini artırırken zaman yönetimi becerilerini de geliştirmekte. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, yapılan ziyaretlerde projenin olumlu etkilerini gözlemlediklerini belirtti.

Bayburt'ta "zilsiz okul" uygulamasına geçilen 8 okulda, öğrencilerin sorumluluk alarak zamanlarını iyi yönetmesi sağlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, projenin uygulandığı TOBB Örence İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Projenin öğrencilerin davranışlarına etkileri hakkında okul idarecilerinden bilgi alan Kahraman, AA muhabirine, projenin 8 okulda devam ettiğini söyledi.

Zaman zaman projenin uygulandığı okulları ziyaret ederek hem öğrenciler hem de öğretmen ve idarecilerle görüştüklerini belirten Kahraman, "Bu manada okulumuzda yaptığımız incelemelerde öğrencilerin sorumluluk bilincinin arttığını, gürültü kirliliğinin azaldığını, öğrencilerin derse odaklanmasının arttığını ve demokratik okul kültürünün desteklendiğini müşahede ettik." dedi.

Kahraman, bu sayede öğrencilerin zamanı daha iyi kullandıklarına ve öğretmen öğrenci iletişiminin güçlendiğine şahit olduklarını aktardı.

Öğrenci ve öğretmenlerin uygulamadan memnun olduğunu ifade eden Kahraman, 8 okulda uygulanan projeyi il genelindeki tüm okullarda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Öğrencilerden Neslişah Türk ise okullarında uygulanan proje sayesinde sorumluluk bilincinin geliştiğini dile getirdi.

Başlarda zorlandığını ancak kısa sürede uygulamaya alıştığını belirten Türk, şöyle konuştu:

"Teneffüslerde geç kalmamak için saatimizi kontrol ediyoruz, dolayısıyla bu durum planlama yapmamızı da sağladı. Her teneffüs farklı bir aktivite yapmaya başladık. Başlarda zorlandık ama şimdi dersin ne zaman başlayacağını biliyoruz. Bu şekilde derse zamanında yetişiyoruz. Artık geç kalmalar bitti."

6. sınıf öğrencisi Ahmet Eymen Saka da zaman yönetimi alışkanlığı edindikleri için teneffüsleri daha güzel değerlendirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
