Bayburt'ta Yüksek Kesimlere Kar Yağdı
Bayburt'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kop Dağı Geçidi'nde görüş mesafesi zaman zaman düştü.
Bayburt'ta yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Bayburt'ta etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel