Bayburt'ta eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Bayburt'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildi. Valilik, ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceğini belirtirken, engelli ve hamile kamu çalışanları için de idari izin verildi.

Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
