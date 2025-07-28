Bayburt'ta Yediuyurlar Doğal Hayatına Kavuştu
Bayburt'un Yedigözeler köyünde bir bağ evinde bulunan 2 yediuyur, cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek doğal yaşam alanlarına salındı.
Bayburt'ta bir bağ evinde 2 yediuyur cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkeze bağlı Yedigözeler köyünde arkadaşının bağ evine giden Ömer Faruk Akdoğan, mutfak dolabındaki 2 yediuyuru fark etti.
Akdoğan, yediuyur olduğu belirlenen hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel