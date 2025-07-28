Bayburt'ta Yediuyurlar Doğal Hayatına Kavuştu

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Bayburt'un Yedigözeler köyünde bir bağ evinde bulunan 2 yediuyur, cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek doğal yaşam alanlarına salındı.

Bayburt'ta bir bağ evinde 2 yediuyur cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkeze bağlı Yedigözeler köyünde arkadaşının bağ evine giden Ömer Faruk Akdoğan, mutfak dolabındaki 2 yediuyuru fark etti.

Akdoğan, yediuyur olduğu belirlenen hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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